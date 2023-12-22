Букин — о недовольстве оценками за ритм-танец: никто не говорил про судейство

Российский фигурист Иван Букин, выступающий с Александрой Степановой в танцах на льду, прокомментировал свои слова о недовольстве оценками за ритм-танец на чемпионате России. Спортсмен сказал вчера, 21 декабря, что не до конца понимает, почему они с партнёршей «прокатали лучше, а получили оценки чуть меньше».

«Мы очень много говорим, но короткие выдержки в заголовках выходят вырванными из контекста. Думаю, мы с вами можем договориться так — вы выкладывали бы не выдержки со своими словами, а полное интервью. Например, в записи. В этом плане хочется, чтобы было так.

Во-вторых, никто не говорил про судейство. У судей своя работа, у нас своя, мы сравнивали исключительно своё катание со своим катанием. Про судей никто не говорил, я надеюсь, что вопрос закрыт и вам понятен в полной мере», — передают слова Букина корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Ранее сегодня Александра Степанова и Иван Букин стали трёхкратными чемпионами России в танцах на льду.

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