Произвольный танец, который принёс Степановой и Букину третий титул чемпионов России

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске. По сумме двух выступлений спортсмены получили 217,72 балла. Эта победа стала третьей для дуэта на чемпионате России.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката произвольного танца фигуристов.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024. Танцы на льду

Итоговое положение

1. Александра Степанова — Иван Букин (Москва) — 217,72.

2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва — Самарская область) — 204,90.

3. Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный (Московская область) — 198,9

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.