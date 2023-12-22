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Произвольный танец, который принёс Степановой и Букину третий титул чемпионов России

Произвольный танец, который принёс Степановой и Букину третий титул чемпионов России
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске. По сумме двух выступлений спортсмены получили 217,72 балла. Эта победа стала третьей для дуэта на чемпионате России.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката произвольного танца фигуристов.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024. Танцы на льду
Итоговое положение

1. Александра Степанова — Иван Букин (Москва) — 217,72.
2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва — Самарская область) — 204,90.
3. Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный (Московская область) — 198,9

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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