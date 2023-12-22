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Матвей Ветлугин: не готов совершенно, это худшая форма за последние два года

Матвей Ветлугин: не готов совершенно, это худшая форма за последние два года
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Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал выступление на чемпионате России — 2024. По итогам двух прокатов спортсмен получил 224,76 балла.

«Старался сегодня получить хоть какое-то удовольствие. Местами это удалось, это ощущение в моменте проката, что я нахожусь здесь — оно ценное, и оно дает вот это удовольствие. Прокат смотрится на одном дыхании? Я рад, если создаётся такое впечатление. Как удаётся? Просто пытаюсь это сделать.

Что случилось вчера? Я не готов совершенно к этому старту. К сожалению, так получилось. Это худшая форма за последние два, наверное, года. Плюс болезнь, плюс травма, полученная за неделю. Не срослась подготовка, к сожалению. Будем в новогодние праздники восстанавливаться. Как буду проводить ближайшее время? Дома Новый год справлю, потом у меня будет несколько шоу с командой Ильи Авербуха. В январе планирую выступить на чемпионате Санкт-Петербурга», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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