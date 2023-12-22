Кондратюк — о выступлении на ЧР: в целом всё получается, но дальше происходит непонятное

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление на чемпионате России — 2024 в Челябинске. По итогам двух программ спортсмен набрал 249,08 балла.

«Честно, я после вчерашнего думал… Не знал, что меня это ожидает. Но результатом… Давайте не будем о результате, я, естественно, не доволен прокатом, особенно в короткой, в произвольной было получше, я боролся, но пока мне не удается откатать так, как я хочу, но и могу, как минимум на тренировках. Но это не последний старт в жизни, и даже в сезоне. Есть еще время продолжать работать и постараться сделать то, что я хочу.

Со здоровьем всё было нормально до вчерашнего дня. Скорее всего, дело в голове. Просто я не хочу списывать на какие-то внешние факторы. Вчера было очень не очень. Какой-то тотальный вирус поразил вчера мужское одиночное катание в большинстве, не всем удалось хорошо откатать и удивить публику, общей массе как-то не зашло.

Почему не получается вернуть стабильность? После каждого старта я ищу какие-то моменты, пытаюсь их исправлять. После короткой я определенные выводы сделал, идеи у меня есть, что попробовать. Но глобально проблема не в подготовке, а что-то происходит на старте. Приезжаю я нормально, в целом всё получается, но дальше что-то происходит со мной непонятное. Конкретно ответить не могу, если б мог ответить конкретно, возможно, этого бы уже не было. Наверное, какие-то непонятные мне нервы. Хотя у меня не такой большой опыт крупных соревнований, но он был. По идее, здесь должно быть проще. Когда я приезжаю, все хорошо, но в последний момент что-то происходит. Но это не оправдание. Надо работать больше значит. Буду пробовать какие-то новые моменты.

Что говорит Светлана Владимировна? Что-то мы обсудили, после произвольной ещё не удалось, потому что после меня выступал Гриша, потом я сидел в грин-руме. Глобально ещё не говорили.

Как Челябинск? Я в Челябинске третий раз — теплее, чем в Челябинске, не встречают нигде в России. В «Мегаспорте» очень круто, в «Юбилейном» вообще шикарно, но в Челябинске люди очень ответственно и с теплотой подходят к организации. Это может быть мелочь, но я на всю жизнь запомню, как на прошлом чемпионате России в Челябинск при выходе на лёд стоял Щелкунчик. Люди настолько заморочились, что сделали Щелкунчику отдельную большую аккредитацию с его фотографией и надписью Щелкунчик. Это мелочи, но таких мелочей очень много, и из них строится общее впечатление. Я хотел бы сказать огромное спасибо этому городу, болельщикам, которые сидят на трибунах. Приезжать в Челябинск это праздник!

Итоги года? Он был сложным, но, возможно, каким-то на рубеже… Хотелось бы верить, что у меня были моменты, когда я катался хорошо, сейчас хуже — это неоспоримый факт, но, надеюсь, это момент, который нужно прожить, переосмыслить. Хочется верить, что дальше будет как минимум так же. Конечно, хотелось бы лучше, но посмотрим. Хотелось бы верить, что это год на рубеже. Я приложу максимум усилий, чтобы кататься, как раньше», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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