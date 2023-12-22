Прокат Гуменника в произвольной программе на ЧР стал лучшим в сезоне в России и 3-м в мире

Российский фигурист Пётр Гуменник сегодня, 22 декабря, показал лучший в сезоне в России и третий в мире результат в произвольной программе: за свой прокат на чемпионате России в Челябинске спортсмен получил от судей 200,58 балла.

В мире результаты выше в сезоне-2023/2024 показывали только два фигуриста: американец Илья Малинин, который в финале Гран-при ISU набрал за произвольную программу 207,76 балла и стал победителем турнира, а также француз Адам Сяо Хим Фа, который на этапе Гран-при ISU в Китае получил 207,17 балла.

По сумме двух программ Пётр Гуменник набрал на чемпионате России 292,42 балла. Окончательный результат спортсмена станет известен после выступления оставшихся фигуристов.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.