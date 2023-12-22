Дикиджи: если бы вбили в голове раньше, что надо работать и пахать, стрельнул бы раньше

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал о выступлении на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, по результатам которого спортсмен стал вице-чемпионом страны.

«До сих пор очень волнительно. Я очень рад, что так вышло. В прокате не всё удалось, но я доволен в общем и целом. Если бы родители вбили в голову раньше, что, если работать и пахать, будет результат, может быть, пораньше получилось бы стрельнуть. За три-четыре соревнования я понял, что работа влияет на результат, нужно усерднее работать.

Когда я тренирую, то сам себе об этом напоминаю: всё отчасти связано — и работа с детками, и моя работа на льду. И отношение к жизни поменялось, мировоззрение. Всё в совокупности влияет», — передают слова Дикиджи корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.