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Гуменник: выиграл произвольную, в прошлый раз короткую — осталось в целом всё выиграть

Гуменник: выиграл произвольную, в прошлый раз короткую — осталось в целом всё выиграть
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Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал прокат на чемпионате России в Челябинске, который стал лучшим в сезоне в России и третьим в мире в произвольной программе.

«Я доволен сегодня. Выиграл произвольную, в прошлом году короткую — осталось в целом всё выиграть. Баллы большие набрал, это тоже хорошо. Но мог ещё лучше прокатать. Ничего неожиданного не было. Я знаю, что много сильных парней, много кто претендует на медали. Даже если на меня посмотреть – с акселя я больше не падаю, но многое случается. Кто-то может лучше, чем обычно, прокатать, кто-то хуже. Сразу рассчитывал, что это может быть как очень высокое место, так и довольно низкое», — передают слова Гуменника на пресс-конференции корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Напомним, за свой прокат спортсмен получил от судей 200,58 балла.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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