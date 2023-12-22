Муравьёва: ошибка на дорожке, видимо, моё проклятие. Уже второй ЧР подряд

Фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала выступление в короткой программе чемпионата России. Напомним, по итогам проката Муравьёва набрала 78,33 балла и занимает третье место перед произвольной программой.

«Спасибо всем большое за поддержку. Я рада, что у меня получился тройной аксель. Прокатом я недовольна, будем работать. Дорогу осилит идущий. Ошибка на дорожке? Это, видимо, моё проклятие, потому что второй чемпионат России подряд у меня ошибка на дорожке. Наверное, поспешила, отдала всю себя до этого, поэтому не знаю. Так бывает, мы все люди.

Насчёт ультра-си в произвольной программе — я буду смотреть на тренировке, будем решать, какой контент. Всё увидите на соревнованиях. Как готовилась к чемпионату? Работа больше велась над прыжковым контентом, в особенности над тройным акселем, я усердно работала над этим. Можно сказать, я переусердствовала с эмоциями, не справилась», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.