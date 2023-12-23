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Фигуристка Тютюнина — о конкуренции в группе Жулина: в этом часть его гениальности

Фигуристка Тютюнина — о конкуренции в группе Жулина: в этом часть его гениальности
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Фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, занявшие седьмое место на чемпионате России в танцах на льду, рассказали о работе в группе тренера Александра Жулина.

«Подстёгивает ли нас конкуренция в группе? У меня есть такое. Смотрю на старших товарищей, есть, чему у них поучиться», — сказал Грачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Это не то что подстёгивает, но у нас ребята более опытные – про Сашу (Степанову — Прим. „Чемпионата) с Ваней (Букиным — Прим. “Чемпионата») даже говорить нечего. Смотря на них, перенимаешь некоторые моменты, смотришь, как лучше, что нравится, что не нравится. Пытаешься это на себе применить. Считаю стопроцентным плюсом то, что у нас такая сильная и большая группа.На всех ли хватает тренерского внимания? Абсолютно равномерно хватает. Наверное, в этом одна из частей гениальности Александра Вячеславовича (Жулина — Прим. «Чемпионата»), — добавила Софья Тютюнина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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