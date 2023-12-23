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Фигуристы Тютюнина и Грачёв — о 7-м месте чемпионата России: мы довольны результатом

Фигуристы Тютюнина и Грачёв — о 7-м месте чемпионата России: мы довольны результатом
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Фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, занявшие седьмое место на чемпионате России в танцах на льду, подвели итоги своего выступления на турнире в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Тютюнина: Да, мы довольны результатом. В первую очередь, у нас была цель откатать чисто обе программы, потому что на этапах нам это не удавалось в силу разных обстоятельств. Основной задачей было показать, что мы можем кататься чисто и, к счастью, это получилось.

Грачёв: На самом деле, чемпионат России такой, как о нем говорили старшие товарищи. Тут замечательно! Очень дружная, тёплая атмосфера, организация на высшем уровне. Все понравилось, впечатления только положительные.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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