Вайцеховская: в курсе, что это компоненты не Хромых, а её тренеру, но самим-то не стыдно?

Российская спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об оценках, полученных фигуристкой Майей Хромых за произвольную программу на чемпионате России — 2024, проходящем в Челябинске. Спортсменка упала с прыжков четыре раза и получила от судей за выступление 95,90 балла.

«Оценка за компоненты Майи Хромых (61,33 при технике 40,57 и при том, что человек, что называется, со льда не вставал) — прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг «Трактора».

Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменке, а её тренеру. Но самим-то перед другими тренерами и спортсменками неужели не стыдно?» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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