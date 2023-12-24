Sport.es: Валиева больше не девочка, покорившая 17 тыс. зрителей в Пекине

Испанский источник Sport.es сравнил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине с прокатом на чемпионате России в Челябинске.

«Камила больше не девочка, которая грациозно покорила 17 тыс. зрителей в Пекине. Что будет с Камилой Валиевой? Погаснет ли её звезда или у неё будет второй шанс?» — задаётся вопросом испанская пресса.

Напомним, Валиева — олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире. На своём дебютном международном соревновании в Пекине она совершила первый четверной прыжок в истории Олимпийских игр. В субботу, 23 декабря, Валиева заняла третье место на чемпионате России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 237,99 балла. Победительницей стала Аделия Петросян, которая получила от судей 246,53 балла.