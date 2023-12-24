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«Дорогу осилит идущий». Плющенко — Муравьёвой после серебра на ЧР

«Дорогу осилит идущий». Плющенко — Муравьёвой после серебра на ЧР
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Российский фигурист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил свою ученицу Софью Муравьёву с завоеванием серебряной медали на чемпионате России — 2024, завершившемся в Челябинске.

«Мура, Соня, Сонечка, выиграла серебро на чемпионате России! Большая победа для нашего штаба! Благодарю всех тренеров, кто на протяжении четырёх сезонов работает с Соней!

Соня, у тебя уже есть свой собственный стиль — это драма. Ты драматическая леди и принцесса драмы. Не останавливайся, продолжай работать! Дорогу осилит идущий», — написал Плющенко в социальной сети.

Напомним, чемпионкой России — 2024 стала Аделия Петросян.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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