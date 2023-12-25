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Группа «Аигел» отреагировала на выступление Валиевой под саундтрек из «Слово пацана»

Группа «Аигел» отреагировала на показательное выступление Олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой на чемпионате России. Валиева выступила под хит «Пыяла» из нашумевшего сериала «Слово пацана».

В социальной сети «Аигел», которая исполняет популярный трек «Пыяла», появилось видео с прокатом фигуристки и тремя восторженными смайликами.

Ранее сообщалось, что композиция «Пыяла» дуэта «АИГЕЛ», ставшая популярной поднялась на первое место в списке самых популярных песен в приложении Shazam.

Напомним, Валиева заняла третье место в женском одиночном катании на чемпионате России — 2024, проходящем в Челябинске. Валиева получила по сумме двух программ 237,99 балла.

Показательные выступления. Камила Валиева