«До двух часов сердце стучит, не уснуть». Дикиджи — о ночи перед произвольной программой

Серебряный призёр чемпионата России Владислав Дикиджи рассказал об уровне волнения перед произвольной программой.

«Давили ли после короткой программы мысли о том, что могу победить? На самом деле да, потому что очень тяжело было уснуть. Я лёг в 11, уже собирался засыпать, но ни единой мысли, кроме фигурного катания — как я представляю, как мне выходить катать произвольную, — не было. С 11 до двух часов ночи я лежу с закрытыми глазами, у меня сердце стучит, руки-ноги потеют, и никак не уснуть. С 2:20 я спал до восьми утра. Шесть часиков», — рассказал Дикиджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

В Челябинске прошёл чемпионат России по фигурному катанию — 2023. По его итогам победителем стал выступающий в мужском одиночном катании Евгений Семененко, набравший 294,75 балла за два проката. Второе место занял Владислав Дикиджи (293,74 балла), замкнул тройку Пётр Гуменник (292,42).