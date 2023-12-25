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Дикиджи — о повышенном внимании: мне нравилось всегда быть тихим пареньком

Дикиджи — о повышенном внимании: мне нравилось всегда быть тихим пареньком
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Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию, прошедшего в Челябинске, Владислав Дикиджи рассказал о внимании со стороны болельщиков.

«Помогает ли дополнительное внимание? Мне нравилось всегда быть тихим пареньком. Для меня тяжело в плане болельщиков, когда люди приходят поболеть, поддержать. Я не хочу груз ответственности нести. А если у меня не выйдет, если я не очень откатаю? Понимаю, что это нормально, что выступления не всегда хорошие. Но мне стыдно становится перед зрителями, кто болеет за меня. Не знаю, нормально это или нет. Столько поклонников появилось… Но это приятно, когда приезжают поболеть, пишут хорошие слова», — сказал Дикиджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Дикиджи стал вице-чемпионом России, набрав по сумме двух программ 293,74 балла.

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