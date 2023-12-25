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Дикиджи — о Малинине: мне кажется, я тоже смогу так когда-нибудь

Дикиджи — о Малинине: мне кажется, я тоже смогу так когда-нибудь
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Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию, победитель этапов Гран-при России в Казани и Москве Владислав Дикиджи высказался о мировом уровне фигурного катания и, в частности, об американском фигуристе Илье Малинине.

«Вообще, не слежу за мужским катанием на мировом уровне. Просто и так у меня много фигурного катания. Но выступление недавнее от Ильи я смотрел. Я удивляюсь, как человек может после такого тяжёлого элемента, как четверной аксель, встать на ноги. Он ведь упал там, но встал, а потом спокойно делает лутц четверной, риттбергер, тулуп — и вторая половина у него: четверной лутц — ойлер — тройной сальхов, потом тройной лутц — тройной аксель. Это что-то невероятное. Но мне кажется, что я тоже смогу так когда-нибудь. Просто нужно работать.

Пугает ли меня повышение этой планки? Нет. Готов ли в будущем так разрывать? Я бы постарался. Я хочу достичь такого же уровня», — сказал Дикиджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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