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Дикиджи объяснил, в чём разница между фигурным катанием и TikTok

Дикиджи объяснил, в чём разница между фигурным катанием и TikTok
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Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию, победитель этапов Гран-при России в Казани и Москве Владислав Джикиджи рассказал о своей активности в социальных сетях.

«На самом деле, я в плане спортсмена один человек, а в плане TikTok — другой. Дело в том, что на лёд я выхожу и у меня одна попытка, а танцы я могу снимать сколько угодно. Там-то я не буду нервничать. Ну не получится первая попытка — перезапишу, буду танцевать, пока не понравится. А в фигурном катании так не получится.

Это всё тренды зарубежные. Мне попадаются в рекомендациях, я вижу — о, классный танец, сохраню, будет время — сам подучу, станцую и выучу», — сказал Дикиджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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