«Это не точно!» Дикиджи — о том, где было сделано детское фото с Семененко и Гуменником

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию, победитель этапов Гран-при России в Казани и Москве Владислав Дикиджи попытался вспомнить обстоятельства появления совместного фото с фигуристами Евгением Семененко и Петром Гуменником.

«Бабушка написала, что это мы с ребятами были в Игоре, выступали на каком-то корпоративе. Но это не точно! Скорее всего, это были показательные выступления. Бабушка так написала, но я сам не помню. Я не помню, что вчера-то было (улыбается)», — рассказал Дикиджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник составили призовую тройку чемпионата России по фигурному катанию, заняв первое, второе и третье место соответственно.