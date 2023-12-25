«Очень много слов, которые хочется сказать». Фигурист Дмитрий Алиев о завершении ЧР-2023

Фигурист Дмитрий Алиев, выступающий в одиночном катании, подвёл итоги чемпионата России, заявив, что несмотря на то что добраться до пьедестала в этот раз не удалось, есть вдохновение работать дальше.

«Очень много слов, которые хочется сказать… Очень много вложено было в этот чемпионат! Я благодарен своей команде, которая привела меня к нему в хорошей форме! Да, жаль, вновь деревянная медаль, и тут уже понятно почему… Но таков спорт! Пьедестал упущен, а заряд и настроение на новое вдохновение — нет, поэтому работаем дальше. Я и моя команда от всей души благодарит каждого болельщика, зрителя и всех, кто не переставал верить, что всё будет хорошо», — написал Алиев в своём телеграм-канале.

Напомним, чемпионат России завершился в субботу, 23 декабря. Победителем в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко, который набрал 294,75 балла по сумме двух программ и опередил Владислава Дикиджи (293,74) и Петра Гуменника (292,42).