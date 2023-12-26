«Сейчас для меня нет ничего нового». Нарижный — о состоянии танцев на льду

Российские танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный ответили на вопрос, есть ли какие-то постановки, которые для них в этом сезоне выделяются.

Ирина: Мне очень нравится произвольная у Вани (Букина) с Сашей (Степановой). Очень чувственно, музыка красивая, ребята её проживают. Это видно. Из международных мне понравилась Мэдисон Чок с Эваном Бэйтсом, это интересно. И понравился «Грозовой перевал» Гиллес/Пуарье, тоже очень музыкально. У итальянцев произвольная программа очень красивая, она очень слаженная, их мастерство полностью раскрывается в этой программе.

Дэвид: Я из танцев особо не могу никого выделить. Я помню, как 10 лет назад Дэвис/Уайт и Вирчу/Мойр соревновались, что одни были безумные, что другие, потом добавились Пападакис/Сизерон со своим чем-то новым. Сейчас для меня нет ничего нового, просто возрастные ребята, которые отсидели очередь и борются за какие-то медали. Я не вижу того, что было раньше. Ира назвала три программы, я с ней согласен. У итальянцев очень красивый произвольный. У Гиллес/Пуарье произвольный необычный, но они в своём стиле катаются. Он очень субъективный, не всем нравится, но они самобытные, у них очень интересные элементы всегда — они очень этим отличаются. У них крутые заходы, твиззлы они вообще делают сумасшедшие на разных ногах. Они клёвые, но тоже нет такого, что было раньше, когда были эти три пары. Чок/Бэйтс… Мне нравится Мэдисон, но её партнёр мне не нравится совсем, из-за этого мне очень сложно смотреть на эту пару, потому что я всегда смотрю на мальчика и вижу, что он очень неподвижный, очень деревянный, зажатый. Он просто как опора для неё.