Нарижный: конечно, скучаем по международным стартам, нам нравятся поездки в другие страны

Бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный высказались об отсутствии международных соревнований.

«Конечно, скучаем, потому что нам нравятся поездки в другие страны, там есть день погулять, посмотреть город, походить по магазинам. Это было очень круто в доковидное время. Когда начался ковид, везде уже были «пузыри», и ты видел город только из окна автобуса, и это уже было не то пальто», — рассказал Нарижный в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной

«Если говорить про конкуренцию, то нам её абсолютно хватает, мы и соревнуемся, и развиваемся. Не хватает только атмосферы, когда вы едете всей командой, болеете друг за друга. У себя мы соревнуемся между собой, а там вы все объединены, чувствуется командный дух. Вы из одной страны, переживаете друг за друга, поддерживаете, даже в своем виде. Но сейчас мы имеем то, что имеем, и работаем с тем, что есть. Мы всегда готовы и будем надеяться на положительный исход. Очень хотим, чтобы все было хорошо», — добавила Хавронина.

ISU отстранил российских фигуристов и фигуристок от международных соревнований в апреле 2022 года.