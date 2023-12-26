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Актриса сериала «Слово пацана» отреагировала на номер Валиевой

Актриса сериала «Слово пацана» отреагировала на номер Валиевой
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Исполнительница роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», российская актриса Анна Пересильд отреагировала на выступление Камилы Валиевой под музыку из нашумевшего сериала. Актриса оставила под публикацией в соцсети смайлик с изображением двух рук, складывающихся в сердечко. Фигуристка в ответ также отправила смайлик Пересильд.

Напомним, во время показательных выступлений, завершавших чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, Камила Валиева продемонстрировала номер под хит «Пыяла» группы «Аигел».

В соревновательной программе чемпионата России Камила Валиева заняла третье место в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ фигуристка набрала 237,99 балла.

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