Актриса сериала «Слово пацана» отреагировала на номер Валиевой

Исполнительница роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», российская актриса Анна Пересильд отреагировала на выступление Камилы Валиевой под музыку из нашумевшего сериала. Актриса оставила под публикацией в соцсети смайлик с изображением двух рук, складывающихся в сердечко. Фигуристка в ответ также отправила смайлик Пересильд.

Напомним, во время показательных выступлений, завершавших чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, Камила Валиева продемонстрировала номер под хит «Пыяла» группы «Аигел».

В соревновательной программе чемпионата России Камила Валиева заняла третье место в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ фигуристка набрала 237,99 балла.