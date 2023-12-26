Леонова назвала Дикиджи безусловным открытием сезона

Серебряный призёр чемпионата мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Алёна Леонова подвела итог прошедшего в Челябинске чемпионата России.

«Борьба была сумасшедшая. Владислав Дикиджи отстал от Евгения Семененко только на один балл. Вот цена того, что он сделал одинарный аксель вместо двойного, который для него в принципе не проблема!» — сказала Леонова в интервью Службе информации Олимпийского комитета России.

Отдельно Леонова отметила прогресс вице-чемпиона России Владислава Дикиджи, назвав его открытием сезона-2023/2024 в фигурном катании.

«Безусловно. Дала бы ему маленькую золотую медаль за тот прорыв, который он совершил в этом сезоне. В любом случае у парня останется море впечатлений. Выиграл два этапа Гран-при России, стал вторым на чемпионате страны — и это всё за первый сезон по взрослым. Это нечто нереальное», — добавила Леонова.