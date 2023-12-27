«Есть опустошение внутри». Фигуристы Леонтьева/Горелкин — об эмоциях от чемпионата России

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин оценили своё выступление на чемпионате России в Челябинске. Танцевальный дуэт занял пятое место, набрав 193,87 балла.

Даниил: Были эмоциональны после проката произвольного танца? Эмоций действительно было очень много. Для нас это совершенно новый старт. Куча эмоций, куча впечатлений — только положительных.

Софья: Мы посмотрели наши прокаты и хотим сказать, что очень довольны ими, что ритм-танцем, что произвольным. От тренеров мы получили отличные отзывы, от судей — нас все поздравили с отличным результатом на нашем первом чемпионате России. Были немного потеряны после произвольного танца, потому что очень много эмоций отдали, получили очень хорошую поддержку публики. Сейчас странные ощущения, какое-то опустошение, усталость, возможно, потому что всё-таки мы уже пятый день здесь находимся (интервью было записано в день показательных выступлений – прим. ред.), встаём очень рано, на улице темно, практически не бываем на свежем воздухе, потому что всё время туда-сюда ездим.

Даниил: Но в любом случае здесь очень здорово. Как атмосфера, так и организация. Из-за того, что это наш первый чемпионат России, много эмоций, есть опустошение внутри.

Софья: Конец года, скоро Новый год, у всех людей, наверное, небольшая усталость присутствует.

Даниил: Всем уже хочется праздника, лёгкости, веселья. Ждём Новый год, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Отметим, спортсмены проводят свой первый взрослый сезон, они смогли завоевать бронзовые медали на первом и пятом этапах Гран-при.