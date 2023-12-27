Горелкин: очень рады, что Степанова/Букин вернулись на соревнования. Это вызывает уважение

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, высказались о дружбе с парой Александры Степановой и Ивана Букина.

На чемпионате России — 2024 Степанова и Букин заняли первое место, набрав 217,72 балла.

«Они нас поздравили и после произвольного танца. Мы очень долго с ними работали», — рассказал Горелкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«С ними было очень комфортно работать, нам очень нравилось кататься с ними на одном льду», — добавила Леонтьева.

«Мы смотрели на них, брали пример. Сейчас у нас тоже хорошие отношения. Мы очень рады, что они вернулись на соревнования. Это вызывает уважение. Отношения у нас остались такими же тёплыми — ничего не изменилось после их перехода» — отметил Горелкин.