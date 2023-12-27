Леонтьева и Горелкин: лучшие пары мира умеют катать любой танец. И мы к этому стремимся

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, занявшие пятое место на чемпионате России по фигурному катанию в танцах на льду, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали, какой стиль они планируют развивать в плане катания.

Софья: Это очень сложный вопрос. Нам вроде бы очень идёт лирика, но в этом сезоне не хотелось идти по протоптанной дорожке. Очень многие пары катают лирику, поэтому не хотелось катать про любовь. Это, конечно, очень красиво, но когда много пар катает про любовь, что-то эффектное и интересное больше запоминается. Наверное, судьям тоже становится скучно слушать много медленной музыки. Мы решили выбрать что-то магическое, дерзкое, интересное, активное. И нам очень понравился такой стиль, это интересно катать. Безусловно, это намного сложнее, чем катать лирику: и по темпу, и по хореографии.

Даниил: У нас достаточно активный темп, в произвольном танце особенно. У нас обе программы достаточно активные, но во второй половине ритм-танца у нас блюз — это нам более привычно. Произвольный танец — для нас это совершенно новое. Мы безумно благодарны нашим тренерам за то, что они нашли эту музыку, предложили нам эту идею. Мы наслаждаемся этим танцем!

Софья: Если говорить про наш репертуар в будущем, я не думаю, что мы пойдём в каком-то одном направлении. Думаю, в одном сезоне мы будем брать одно, в другом — что-то новое. Хочется впечатлять, показывать себя разными.

Даниил: Лучшие пары мира — это пары, которые умеют катать любой танец, и они в любом танце будут просто шикарны. И мы к этому тоже стремимся.