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«Это вызывает уважение». Журанков — о победе Петросян на чемпионате России

«Это вызывает уважение». Журанков — о победе Петросян на чемпионате России
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Журналист и комментатор фигурного катания Андрей Журанков подвёл итог чемпионата России в женском одиночном разряде в 53-м выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

«В итоге результат получается справедливый: Синицына – четвёртая, даже если добавить восемь баллов по компонентам, Валиева – третья, Муравьёва с двумя тройными акселями – вторая, а Петросян показала соединение и художественной части, хотя в короткой программе должна была иметь меньше по компонентам, и именно соревновательной, технической части. Круто, когда человек заходит на четверной флип, падает, а потом делает два квада. Это разные вещи, когда фигурист бьётся за первое место и за 10-е место, когда свалился с четверного, ну пойду ещё что-нибудь отпрыгаю.

Когда ты выходишь и борешься за первое место, понимаешь, что ставки супервысоки, ты выходишь, падаешь, заходишь на один и ещё на один, это очень круто, это вызывает уважение. И каскады сложные во второй половине», — сказал Журанков.

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