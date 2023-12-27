Журанков — о критике Тарасовой выступления Хромых на ЧР: «Человека списали как бы, и всё

Андрей Журанков высказался по поводу критики выступления Майи Хромых на чемпионате России Татьяной Тарасовой в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

«Я считаю слова Татьяны Анатольевны здесь были резковаты, потому что, типа: «Вот зачем ей надо было выходить в таком виде...» Майя пытается вернуться. Это её выбор, она делает всё возможное, чтобы вернуться.

Другой вопрос, что Хромых — это иллюстрация того, что происходит в современном фигурном катании. Человека списали как бы, и всё. Но нет, она борется! Это её личный путь, который она проходит, и хвала ей за это. Я бы не был таким категоричным, как Татьяна Анатольевна в комментариях Хромых, хотя это было тяжело смотреть» — сказал Журанков.