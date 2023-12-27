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«Главное, чтобы этот сезон их не сломал». Боброва — о Косторной и Кунице

«Главное, чтобы этот сезон их не сломал». Боброва — о Косторной и Кунице
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Олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва поделилась мнением по поводу пары Алёны Косторной и Георгия Куницы в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

«Главное, чтобы этот сезон их не сломал. Вот за что я переживаю. Если они сейчас скажут: «Нафиг нам это нужно, мы пойдём заколачивать деньги в шоу», а они могут прекрасно это делать, главное, чтобы этого не случилось. Если они погрузятся в муторную работу бесконечных повторений и ни слова друг другу во время тренировок не будут говорить – опять же, есть некая информация, что сложновато эмоционально внутри друг друга им даются тренировки. И Алёна очень вспыльчивая, и партнёру палец в рот не клади, часто находит коса на камень. Они должны закусить удила и пахать. Просто пахать днём и ночью. И в этом случае они могут стать выдающейся парой. Техника сложных прыжков у них есть – лутц, флип», — сказала Боброва.

Напомним, на прошедшем в Челябинске чемпионате России Косторная и Куница заняли девятое место в соревновании спортивных пар.

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