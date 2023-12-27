Журанков: Валиева достойна уважения. Где все те, с кем она когда-то соревновалась?

Ведущие подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков прокомментировали выступление Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в новом выпуске.

Боброва: Идеальная короткая. 81 — заслужено, всё шикарно. Камила откатала короткую программу, в произвольной немного вымучивала. Даже создавалось у меня впечатление, что с каменным лицом, но просто для того, чтобы сосредоточиться. До сих пор остаюсь при мнении, что не уверена, надо ли было оставлять четверной тулуп в таком варианте. Мы уже говорили про два одинаковых выезда, и на чемпионате России то же самое: она выезжает чисто, и у неё подламывается эта стопа.

Журанков: Причём на тренировке и на раскатке она его делает.

Боброва: Возможно, это не вопрос стабильности/нестабильности, может быть, это какая-то психологическая история у неё, что она не может именно в программе справиться. Но потом: как она поехала дальше? Такое впечатление, что прокручивала в голове этот момент падения, как один из вариантов, и такая: «Всё, поехали дальше».

Журанков: Но она понимала, что уже дальше нельзя терять ничего.

Боброва: И она очень уверенно поехала дальше, делая все элементы.

Журанков: Но ей было тяжело, явно тяжело. Это сто процентов. Но Валиева достойна уважения, потому что, как многие говорят: «А где все те, с кем она когда-то там соревновалась?» А Камила катается, несмотря на всю эту историю, которая вокруг неё развивается, и т. д.