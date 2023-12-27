«Эмоциональность проката тоже можно тренировать». Боброва — о падении Муравьёвой на ЧР

Ведущие подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков обсудили выступление Софьи Муравьёвой на чемпионате России по фигурному катанию в новом выпуске. По совокупности двух программ Муравьёва заняла второе место.

Боброва: Конечно, падение с дорожки по кругу… Ты делаешь всё, претендуешь, возможно, на чемпионство.

Журанков: И улетаешь с твиззлов.

Боброва: Да, она делала твиззл. Мне кажется, здесь не хватило опыта контроля… Мне эта история напомнила американку Эмбер Гленн, которая сделала три с половиной, а потом её просто разнесло эмоционально. Соня Муравьёва, по-моему, так же и сказала, что тоже эмоционально её понесло.

Журанков: Она с максимальной эмоциональностью пошла в дорожку шагов.

Боброва: Это такой тонкий момент, нужно на тренировках отрабатывать эмоционально, чтобы мы понимали, где нас может занести, а где нам нужно концентрироваться. У меня этот момент был отработан на тренировках. Когда шли соревнования, во время проката я понимала, что всё сложное и опасное уже пройдено – поддержки с секундомером, твиззлы, дорожки и так далее. Мы чётко прослеживали и понимали, что вот сейчас разрыв аорты идёт и заключительные хореоэлементы, и сразу же чуть опускалась история пылкости внутри, потому что ты можешь расслабиться и дать волю только после кисс-энд-край. При этом всегда эмоционально делали финал. Но это чётко тренируется.