«Дети так не бегают». Журанков — о компонентах Дикиджи на ЧР

Ведущие подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков в новом выпуске обсудили оценки за компоненты Владиславу Дикиджи на чемпионате России по фигурному катанию.

Журанков: Дикиджи на данный момент обладает лучшей прыжковой техникой в этом сезоне из того, что мы видели. Это должно оцениваться. За каждый его четверной, тройной +4, +3 должно стоять. Но не надо ставить компоненты 87. Вы понимаете, что человек у вас по компонентам получает больше Мозалёва? Вдумайтесь только. Катание Мозалёва и катание Влада Дикиджи. Там люди делают хореографию, там идея, мысль, разнообразное катание по рисунку, по движениям. Мозалёв из сезона в сезон разный, делает интересные программы. Вы помните его «красную руку», которой мы в прошлом году восхищались? Конёк хороший, умение делать сложные шаги. К Мозалёву там куча других вопросов, но мы же говорим про вторую оценку, про компоненты – композиция, представление, мастерство катания. Опущенные руки на беговых у Дикиджи — извините, дети так не бегают.

Боброва: Журанкова триггерит от Дикиджи (улыбается). Что-то в этом есть.

Журанков: Меня триггерит не от Дикиджи, меня триггерит от оценок, вот от чего меня триггерит.