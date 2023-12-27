Боброва: для меня интересно то, что делает Семененко

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях, ведущая подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва в новом выпуске высказалась о двукратном чемпионе России по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Евгении Семененко.

«Для меня интересно то, что делает Семененко. Да, с такими, порой, кривыми руками, да с прыжками, когда он клюёт носом на выезде, но, по крайней мере, человек знает, что он катает, он отрабатывает это эмоционально.

Давайте мы конёк обсудим, всё равно у Семененко есть сложность в коньке — я не говорю, что у него мягкое колено. Давайте мы не будем сравнивать Малинина и Сёму Уно, Малинина и Сяо Хим Фа – там и не ставится оценка рядом. У Сяо Хим Фа есть 9,75 и есть за что ставить, у Малинина нет, ему и не ставят. Я бы вторую оценку у всех, и у Семененко даже немножко бы опустила. Но относительно Семененко и Дикиджи, для меня у Семененко намного сложнее программа, намного от начала до конца композиционно более выстроена, за что, в том числе, и ставится вторая оценка", — сказала Боброва.