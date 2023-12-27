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Андрей Журанков оценил комментарии Татьяны Тарасовой во время чемпионата России

Андрей Журанков оценил комментарии Татьяны Тарасовой во время чемпионата России
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Ведущий подкаста «Чемпионата» «Ход коньком», журналист и комментатор фигурного катания Андрей Журанков отозвался о заслуженном тренере СССР Татьяне Анатольевне Тарасовой, комментировавшей чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске.

«Комментарии Татьяны Тарасовой — не в бровь, а в глаз. Наконец-то после этого всего замазывания сладким шоколадным маслом сел человек с авторитетом, с интонацией, с этой эмоцией и выдал конкретику», — сказал Журанков в новом выпуске подкаста.

Напомним, соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию прошла в Челябинске на арене «Трактор» в период с 21 по 23 декабря 2023 года. Татьяна Анатольевна Тарасова комментировала соревнования в эфире Первого канала.

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