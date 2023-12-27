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Стало известно, какие призовые получат участники чемпионата России по прыжкам

Стало известно, какие призовые получат участники чемпионата России по прыжкам
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Организаторы раскрыли призовой фонд чемпионата России – 2023/2024 по прыжкам, который пройдёт в Москве с 20 по 21 января.

За победу в каждой дисциплине личного турнира участник получит 1 млн рублей, за второе место – 500 тысяч рублей, за третье – 250 тысяч.

Что касается командного турнира, то распределение по его итогам призовых выглядит следующим образом:

победитель – 5 млн рублей;
команда-участник – 3 млн рублей.

Интересно, что в рамках призового фонда также предусмотрены специальные вознаграждения в размере 250 тысяч рублей за максимальные баллы при исполнении прыжкового элемента в личном турнире – подкрут, выброс, сольный прыжок, каскад или комбинация из двух прыжков, каскад или комбинация до трёх прыжков, каскад или комбинация до пяти прыжков.

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