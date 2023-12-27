Медведева назвала «повседневным» номер Валиевой под музыку из «Слова пацана»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева неоднозначно высказалась о новом показательном номере Камилы Валиевой под музыку из сериала «Слово пацана» (трек «Пыяла», группа АИГЕЛ). Валиева представила её после выступления на чемпионате России.

«Не имею права критиковать работу хореографов и тренеров, но мне кажется, это один из показательных, который «один из показательных». Очень яркий был «Уэнсдей», он стал культовым, а это, скорее, повседневный. У меня такие тоже есть. Это когда тебя приглашают на шоу, ты думаешь — так, «Сейлор Мун» не подойдёт, возьмем это. Такие номера тоже должны быть. Это только моё мнение», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.