Петросян — о гала-шоу на ЧР: для Семененко k-pop — это его тема, он очень любит эту музыку

Российская фигуристка Аделия Петросян, выигравшая чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании, прокомментировала показательный прокат в паре с Евгением Семененко. Напомним, спортсмен исполнил роль кукловода под музыку k-pop, а в конце к нему присоединилась Петросян и сыграла его марионетку.

«Мы уже это делали на шоу Этери Георгиевны. Изначально должна была катать только Соня Акатьева с Женей Семененко. И я не помню, как к ним попала. По-моему, Этери Георгиевна предложила, а может, Женя спросил: «Не хочешь с нами?». Я сказала: «Давайте». И за два часа до шоу быстро учила все движения. В первый раз, конечно, было ужасно. Но это чисто для меня, когда потом смотрела. Ехали вразнобой, я торопилась. А потом получше стало. У нас с Соней были даже одинаковые майки, такие накидки. Мы были как куклы. Для Жени Семененко k-pop – это его тема. Он очень любит эту музыку, чувствует её и аниме обожает», – приводит слова фигуристки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, чемпионат России проходил в Челябинске с 21 по 23 декабря. Победителем мужского одиночного катания стал Евгений Семененко, опередивший Владислава Дикиджи и Петра Гуменника. Среди женщин лучшей стала Аделия Петросян.