Аделия Петросян: не ожидала, что приеду на чемпионат России в такой плохой форме

Российская фигуристка Аделия Петросян, выигравшая чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании, рассказала, насколько неожиданным для неё стал такой результат.

«Пожалуй, я не ожидала, что приеду для себя в такой плохой форме, потому что не было тройного акселя в короткой программе и я была не очень уверена в произвольной. День перед произвольной программой был достаточно хороший, я вроде не уронила ни одного флипа. Я рассчитывала, что именно флип сделаю. И, когда упала с него, знаете, как будто мир рухнул. Думаю, ну всё.

Что я узнала о себе на этом старте? Что в таких критических ситуациях я могу собраться. В принципе, на прошлом чемпионате России произвольная программа была очень похожей. Но я вообще люблю критические ситуации. Когда что-то тяжело идёт, я обычно лучше делаю. Но хотелось, чтобы всегда было чистенько, ровненько, а не вот эти перепады.

Я очень хотела выиграть и шла к этому. Мне очень приятно, что смогла победить на этом соревновании. Надеюсь, это мне поможет двигаться дальше и работать больше», – приводит слова фигуристки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, чемпионат России проходил в Челябинске с 21 по 23 декабря. 16-летняя победительница набрала в общей сложности 246,53 балла и опередила Софью Муравьёву (239,40) и Камилу Валиеву (237,99).