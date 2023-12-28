Сихарулидзе оценил шансы перехода Самоделкиной под флаг Казахстана

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе высказался о возможности перехода в сборную Казахстана Софьи Самоделкиной.

«Ещё раз подчеркну, что такое решение может быть принято только на исполкоме ФФККР. Своё отношение к вопросу о переходах я уже высказал. Если говорить конкретно о Самоделкиной, то это действительно талантливая фигуристка. У неё не сложился последний сезон, если судить по результатам. Она не входит в число лидеров российского фигурного катания у женщин. Пусть сама решает, будет ли бороться с теми, кто проявил себя в Челябинске, или будет искать лёгких путей в сборной, где у неё не будет конкурентов», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Ранее Сихарулидзе заявил о планируемом ужесточении позиции федерации по смене российскими фигуристами спортивного гражданства.