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Тренер Ксении Синицыной рассказала о выборе композиции для программы спортсменки

Тренер Ксении Синицыной рассказала о выборе композиции для программы спортсменки
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Тренер фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова рассказала о музыкальной составляющей выступления спортсменки.

«Кто выбрал «Ноктюрн» Шопена для короткой? Вера Анатольевна Арутюнян. Мне даже показалось, что это, как сейчас модно говорить, какой-то незакрытый гештальт был для неё — до такой степени она горела идеей, чтобы Синицына каталась именно под эту музыку. Мы в таких случаях никогда не спорим. Когда постановщик до такой степени одержим какой-то определённой идеей, получается, как правило, хорошо», — цитирует Панову RT.

По итогам чемпионата России по фигурному катанию Синицына стала четвёртой. Бронзу завоевала Камила Валиева, серебряная медаль у Софьи Муравьёвой, а чемпионкой России в женском одиночном катании стала Аделия Петросян.

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