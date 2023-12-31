Загитова — после интервью Медведевой: кто-то всё ещё в 2018-м

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала неоднозначный пост после выхода интервью серебряного призёра Олимпиады-2018 Евгении Медведевой.

В подкасте «Что там в миксте?» Медведева пошутила над созданием Загитовой собственного шоу на Youtube, отметив, что та могла бы вести «что-то про безызбежность», — сделав отсылку к оговорке чемпионки Олимпиады-2018 в одной из передач.

«На дворе 2024 год, а кто-то всё ещё в 2018-м», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Напомним, Алина Загитова в 2020 году была телеведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В 2022-м она комментировала Олимпийские игры в Пекине (Китай) с места событий, в том же году вела Кубок Первого канала. Евгения Медведева, в свою очередь, в 2023 году запустила своё собственное шоу.