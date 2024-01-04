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Фигуристка Загитова поддержала решение Путина участвовать в выборах президента России

Фигуристка Загитова поддержала решение Путина участвовать в выборах президента России
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Российская фигуристка Алина Загитова высказалась в поддержку решения действующего президента России Владимира Путина участвовать в будущих выборах главы государства в марте 2024 года. Спортсменка отметила поддержку, которую Путин оказывает спорту в стране.

«Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его. Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко», – приводит слова Загитовой агентство городских новостей «Москва».

О решении Путина участвовать в выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта, стало известно в конце 2023 года.

21-летняя Загитова родилась в мае 2002 года. Тогда у Путина был первый срок на посту президента России.

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