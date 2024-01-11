Вайцеховская — о феномене Кимми Репонд: нечеловеческая красота, но нужны мышцы

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о феномене швейцарской фигуристки Кимми Репонд.

Ранее Репонд выступила на чемпионате Европы – 2024, представив свою короткую программу. Судьи оценили её в 60,34 балла. Кимми идёт на промежуточном восьмом месте.

«Нечеловеческая красота — это швейцарка Кимми Репонд. Очень необычная внешность, потрясающе удачный цвет волос, который эту необычность подчёркивает, нежнейшего оттенка кожа, которая невероятно гармонично сочетается с самыми изысканными оттенками ткани, словом, полный комплект для того, чтобы быть уникальной и неотразимой. Но — в модельном бизнесе, не на льду.

Дело даже не в том, что в современном женском катании полное отсутствие мышц не может не наводить на мысли об РПП. А в том, что без мышц ты крайне уязвим для любых травм. Именно они помогают прыгать, а заодно создают защиту. Когда этой защиты нет, всё, что ты можешь — показать какой-то сиюминутный, кратковременный результат. И то лишь на тех соревнованиях, где судьи не слишком придираются к недокрутам. Потому что для того, чтобы докручивать прыжки, тоже мышцы нужны», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.