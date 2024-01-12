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Павлова и Святченко: наша мотивация падает каждый раз, когда мы получаем такие баллы

Павлова и Святченко: наша мотивация падает каждый раз, когда мы получаем такие баллы
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Российские фигуристы, представляющие Венгрию, Мария Павлова и Алексей Святченко высказались о своём выступлении на чемпионате Европы – 2024 по фигурному катанию. В произвольной программе пара набрала 194,02 балла и заняла четвёртое место.

«Наша мотивация падает каждый раз, когда мы получаем такие баллы. Мы сделали всё возможное. Это наш второй год вместе, и мы всё равно продолжаем получать эти баллы, несмотря на то что прилагаем все усилия. Возможно, наш тренер сможет поговорить с судьями после соревнований и получить объяснения», — приводит слова Павловой и Святченко Golden Skate.

Напомним, победу одержали представители Италии Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. На втором месте оказались представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Тройку призёров замкнули ещё одна итальянская пара Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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