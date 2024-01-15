Источник: Мозалёв перешёл в группу Тутберидзе из-за конфликта с тренером Давыденко

Российский фигурист Андрей Мозалёв прекратил сотрудничество с тренером Кириллом Давыденко из-за конфликта. Сегодня, 15 января, стало известно, что спортсмен перешёл в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«В последнее время между Андреем и Кириллом Анатольевичем не раз возникали конфликтные ситуации. Тренер стал меньше уделять внимание спортсмену. Это в основном и стало причиной решения Андрея сменить тренерскую команду», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее стало известно, что Мозалёв начал тренироваться под руководством тренерского штаба Тутберидзе. В текущем сезоне фигурист занял третье место на этапе Гран-при России в Уфе и стал четвёртым на этапе соревнований в Самаре. На чемпионате страны Мозалёв занял 11-е место.