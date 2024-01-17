Мозалёв, перешедший к Тутберидзе, поблагодарил тренеров за работу

Российский фигурист, бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв, который недавно принял решение о переходе в группу Этери Тутберидзе, поблагодарил в своих социальных сетях тренерский состав, с которым тренировался всё это время.

«12 лет я тренировался под руководством Кирилла Анатольевича Давыденко.

И решение о прекращении сотрудничества далось мне очень сложно!

Но наступил момент, когда я понял, что без кардинальных перемен не смогу двигаться дальше.

Я ушёл из группы Кирилла Анатольевича и намерен продолжить свой спортивный путь в Москве, в группе Этери Георгиевны Тутберидзе.

Благодарю вас, Кирилл Анатольевич, Денис Сергеевич, Игорь Александрович, Ольга Владимировна, за каждый день нашего совместного пути, за все наши победы и поражения, за то, сколько вы в меня вложили, и то, какой я есть сейчас!

Опыт, который я приобрёл с вами — бесценен, и я буду хранить его и приумножать!

Спасибо большое родной Академии и лично директору Меньшиковой Татьяне Анатольевне за заботу, за отзывчивость, за то, что всегда готовы были выслушать и решить любую проблему.

Желаю всем успехов и больших достижений.

А в моей жизни началась новая, надеюсь, очень интересная глава)», — написал фигурист в своих социальных сетях.