Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России по прыжкам
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по прыжкам, женщины: во сколько четвертьфинал, где смотреть

Чемпионат России по прыжкам, женщины: во сколько четвертьфинал, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 января, женщины представят свои программы на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве на льду «ЦСКА-Арены».

Четвертьфинальные прокаты начнутся в 17:15 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой соревнований.

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ РОССИИ

В 1/4 финала Аделия Петросян встретится со ставшей 12-й в квалификации Надеждой Понтелеенко, а в случае выхода в полуфинал будет соревноваться либо с Екатериной Кольцовой (6), либо с Викторией Морозовой.

Маргарита Базылюк пройдёт по нижней части турнирной таблицы. Спортсменка в 1/4 финала поборется с Алёной Жилиной (11), а в 1/2 финала может встретиться с победительницей соревнований между Марией Гордеевой (5) и Ариной Моховой (8).

Елена Костылева попала в середину сетки. Её первой соперницей будет Диана Мильто (10), а за выход в финал, в случае победы в полуфинале, она будет бороться либо с Алёной Приневой (4), либо с Софьей Муравьёвой (9).

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

Материалы по теме
В фигурке идёт самый необычный турнир! Только прыжки, в топе — дерзкие юниоры. LIVE!
Live
В фигурке идёт самый необычный турнир! Только прыжки, в топе — дерзкие юниоры. LIVE!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android