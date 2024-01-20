Выступление Базылюк: юная спортсменка сразу начала выполнять сложные прыжки. Видео

Сегодня, 20 января завершился финал чемпионата России по прыжкам среди женщин, который сейчас проходит в Москве на ЦСКА-Арене. 12-летняя спортсменка Маргарита Базылюк завоевала титул чемпионки, набрав 70,29 баллов.

Базылюк является ученицей Тутберидзе и на выступлении закрутилась на первом четверном тулупе. Потом случился каскад из четверного и четырёх тройных тулупов. Сделала спортсменка четверные сальховы и тройной тулуп. Четверной сальхов тоже исполнила, равно как и четверной тулуп.

Второе место осталось за Аделией Петросян. Замкнула тройку лидеров Елена Костылёва

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор выступления чемпионки России по прыжкам Маргариты Базылюк

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