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Выступление Базылюк: юная спортсменка сразу начала выполнять сложные прыжки. Видео

Выступление Базылюк: юная спортсменка сразу начала выполнять сложные прыжки. Видео
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Сегодня, 20 января завершился финал чемпионата России по прыжкам среди женщин, который сейчас проходит в Москве на ЦСКА-Арене. 12-летняя спортсменка Маргарита Базылюк завоевала титул чемпионки, набрав 70,29 баллов.

Базылюк является ученицей Тутберидзе и на выступлении закрутилась на первом четверном тулупе. Потом случился каскад из четверного и четырёх тройных тулупов. Сделала спортсменка четверные сальховы и тройной тулуп. Четверной сальхов тоже исполнила, равно как и четверной тулуп.

Второе место осталось за Аделией Петросян. Замкнула тройку лидеров Елена Костылёва

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Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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