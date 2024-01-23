Польский фигурист Самойлов рассказал о планах на предстоящий чемпионат мира

Бывший российский фигурист, представляющий Польшу, Владимир Самойлов высказался о целях на предстоящий год.

«Мне нельзя ставить такие цели: зайти за 280 баллов, войти в пятерку. Если я буду так думать то всё, пиши пропало. Я хочу сейчас наработать свои программы, стабилизовать произвольную. Нужно поработать над компонентами, потому что если в короткой ещё более-менее, то в «Нотр-Даме» до идеала еще далеко. Это будет последний старт в сезоне и с этой программой, хочется откатать его на максимум. Не только технически, но и рассказать историю»

Отметим, два года назад Самойлов дебютировал за Польшу на международных соревнованиях. В начале января он попал в десятку сильнейших фигуристов на чемпионате Европы — 2024, заняв 5-е место по произвольной программе.